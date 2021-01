O que aconteceu ao império britânico, está agora a acontecer ao gin

A história do gin inglês faz medo porque extrapola-se com enorme facilidade para outros produtos só aparentemente protegidos.

Quando eu nasci ainda não se falava do declínio da Grã-Bretanha. Só no ano seguinte, com o fiasco de Suez, em 1956, é que se percebeu que não era apenas o império britânico que tinha acabado. O próprio Reino Unido, tão gloriosamente vitorioso em 1945 contra a Alemanha e o Japão, via-se reduzido a uma sombra - política, cultural, económica - do que era.