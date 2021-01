Jaguar I-Pace, o SUV que serve electricidade com luxo

Quando a Jaguar decidiu incluir um carro eléctrico na sua gama, fê-lo em grande e com a forma de um SUV, saído da pena de Ian Callum, cujo currículo na marca inclui o F-Type de 2013 ou a segunda geração do XF. E Callum soube desde o início que este era um modelo crucial, como o mostrou quando da nossa visita ao centro de design em Gaydon, Inglaterra, um ano antes do lançamento do I-Pace, onde nos foi deixado espreitar os esboços e o protótipo mediante a assinatura de um compromisso de confidencialidade e depois de deixarmos que as câmaras dos smartphones fossem tapadas. Afinal, também no mundo automóvel, o segredo é a alma do negócio…