Amelia Singer: “Interrogo-me por que é que as pessoas não estão a beber vinho de mesa do Douro”

Na terceira temporada do The Wine Show , Amelia Singer vai à Madeira e reflecte sobre por que é que o vinho da Madeira não é mais conhecido. Com a Fugas, conversou sobre Portugal, mas também sobre o conservadorismo e a falta de diversidade na indústria de vinho no mundo.

A britânica Amelia Singer é uma divulgadora de vinho que acredita que este pode ser comunicado de uma forma divertida e acessível. É isso que faz, ao lado de Joe Fattorini e dos actores Matthew Goode [The Crown, Downton Abbey, The Good Wife], Matthew Rhys [Irmãos e Irmãs, The Americans], James Purefoy [Rome] e Dominic West [The Affair], na série The Wine Show, cuja terceira temporada, transmitida no 24Kitchen (os dois últimos episódios passam este sábado), é centrada em Portugal, com os actores e os especialistas em vinho a percorrerem as principais regiões vinícolas portuguesas, numa espécie de jogo de detectives em busca de pistas que ligam os vinhos à história de Portugal e das suas relações com o mundo.