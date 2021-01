Volume de negócios da Sonae MC sobe 9,6% em 2020

O volume de negócios da Sonae MC subiu 9,6%, para 5153 milhões de euros em 2020, foi comunicado ao mercado esta sexta-feira. Numa base comparável de lojas (like for like), sem contabilizar aberturas e encerramentos de lojas, o crescimento anual foi de 6,6%.

“O crescimento do volume de negócios superou o mercado, alcançando 5.153 milhões de euros, o que representou um aumento de 9,6% no universo total e de 6,6% na base comparável de lojas”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por dimensão das unidades, a facturação dos hipermercados fixou-se em 1758 milhões de euros no ano passado, mais 6,4% do que no período homólogo, enquanto a dos supermercados situou-se em 2527 milhões de euros, uma progressão de 12,8% em comparação com 2019.

Já a facuração dos novos negócios ascendeu a 868 milhões de euros, 7,1% acima dos 810 milhões de euros registados em 2019.

Só no quarto trimestre, o volume de negócios total da Sonae MC (detida pelo grupo Sonae, ao qual pertence o PÚBLICO) cresceu 8,5%, face ao mesmo trimestre de 2019, para 1383 milhões de euros.

Em 2020, as vendas online avançaram cerca de 80%, afirma a administração sem contabilizar, impulsionadas pelo aumento da “capacidade de preparação e entrega de encomendas” face ao “forte aumento” da procura, justifica a gestão no comunicado ao mercado.

No ano passado, a empresa abriu 89 lojas próprias, 13 das quais Continente Bom Dia, adicionando, aproximadamente, 31 mil metros quadrados à área total de vendas.

A Sonae MC detém, segundo os dados reportados ao final de 2020, uma rede de lojas com 1313 unidades (incluindo franquias), o que corresponde a 942 mil metros quadrados de área de vendas.

“Num ano turbulento e sem precedentes, a Sonae MC prosseguiu a dinâmica positiva dos últimos anos, obtendo um desempenho comercial robusto e fortalecendo a sua posição de liderança num mercado em evolução”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da empresa, Luís Moutinho.

“Os nossos colaboradores foram insuperáveis a assegurar a continuidade da distribuição de alimentos, garantindo a segurança dos nossos clientes e adaptando a experiência de compra nas nossas lojas para ir ao encontro de necessidades e expectativas dos consumidores em evolução acelerada”, acrescentou.

Além do Continente, a Sonae MC detém marcas como o Meu Super, Wells, Go natural, Bagga, note!, Zu e a Maxmat.