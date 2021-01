Teletrabalho e crianças sem aulas levam uso da Internet para máximos

O tráfego de dados bateu um novo recorde na semana em que os portugueses ficaram obrigados a permanecer em casa. Segundo a entidade que regula o sector das comunicações, na semana de 18 a 24 de Janeiro, em que foi restabelecido o dever geral de recolhimento domiciliário e em que foram suspensas as actividades lectivas, o tráfego de dados aumentou 9% face à semana anterior.

Com as famílias a passarem mais tempo em casa, e a generalidade das crianças e jovens com mais tempo livre, os dados enviados ao regulador pelos principais operadores de telecomunicações demonstram que o consumo de dados alcançou “o valor máximo desde o início da pandemia”.

O tráfego de Internet encontra-se agora 87% acima dos níveis verificados antes do primeiro confinamento (238 milhões de GB face a 127 milhões de GB) e mesmo 12% acima do registado na segunda semana de pandemia (16 a 22 de Março de 2020).

Em comparação com a semana anterior, o tráfego de dados fixos aumentou 10% e o tráfego de dados móveis diminuiu 1%.

O tráfego de voz aumentou 7% face à semana anterior, situando-se 32% acima do verificado no período pré-covid-19, mas, ainda assim, 8% abaixo do valor atingido na segunda semana do primeiro confinamento, em que atingiu o seu máximo (945.596.864 minutos).

Face à semana anterior, o tráfego de voz fixa e o tráfego de voz móvel (que é 89% do total) aumentaram 10% e 6%, respectivamente, indica a Anacom.

No sector postal, a entidade reguladora refere que os dados disponíveis mostram que entre 18 a 24 de Janeiro o tráfego de encomendas postais aumentou 15% face à semana anterior e que o número de encomendas nessa semana foi 23% superior ao registado no período pré-covid.