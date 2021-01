Produção industrial caiu 7% e comércio a retalho 4,1% em 2020

O índice de produção industrial caiu 7% em 2020, bem pior do que os negativos 2,3% no ano anterior, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), dando conta que para a queda anual contribuíram todos os agrupamentos.

Relativamente ao último trimestre de 2020, o índice agregado registou uma variação homóloga de -2,4%, depois de, no trimestre anterior a variação ter sido -0,7%.

No último mês do ano, o índice de produção industrial diminuiu 4,4%, para a qual contribuíram contribuíram todos os grandes agrupamentos industriais, excepto o de bens intermédios, que cresceu 5,3%. O agrupamento de energia foi o que deu a maior contributo para a redução do índice total (-3,2 pontos percentuais).

Comércio a retalho inverte subida de 2019

No sector do comércio a retalho, o índice de volume de negócios diminuiu 4,1% em 2020, contra um crescimento de 4,3% em 2019. E os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas em 2020 registaram variação de 2,1%, 0,9% e -8,1% (a evolução tinha sido de 2,4%, 5,1% e 1,8%, respectivamente, em 2019).

No quarto trimestre de 2020, as vendas desceram 3,4% em termos homólogos (queda fora de 2,1% no 3.º trimestre), devido exclusivamente à forte redução de 7,9% do comércio a retalho de produtos não alimentares, uma vez que o comércio de produtos alimentares aumentou 2,3%.

Em Dezembro, a queda homóloga foi de 4,5%, em ligeira recuperação face aos 5,3% de Novembro, com uma contracção de 9,9% nos produtos não alimentares (10,1% em Novembro) e um aumento em 1,4 pontos percentuais, para 2,4%, nas nos bens alimentares.

Ainda no último mês do ano, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram, respectivamente, quedas de 4,6%, 4,1% e de 6,7%, em termos homólogos.