Imobiliárias pedem alargamento das moratórias de crédito que terminam em Setembro

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP) considera que “o adiamento da perspectiva do regresso à normalidade veio aumentar ainda mais a incerteza e a instabilidade das empresas e famílias”, fazendo prever que “possa haver um elevado nível de incumprimento assim que terminar o regime das moratórias, que foi elementar para mitigar o efeito catastrófico da pandemia”.

O regime das moratórias de crédito para empresas e famílias com crédito à habitação decorre até Setembro deste ano. O regime foi alterado recentemente, permitindo novas adesões para famílias e empresas afectadas pela pandemia de covid-19.

“Perante o cenário actual é fundamental que seja ponderado o prolongamento das moratórias de crédito por, pelo menos, mais um ano ou até mais tempo, como sugeriu o próprio Presidente da República, sob pena de assistirmos a uma verdadeira ‘bomba atómica’ na economia, por via do incumprimento em massa e do crédito malparado”, defende o presidente da APEMIP, Luís Lima, em comunicado, acrescentando que “esta é uma decisão que deve ser tomada e anunciada o quanto antes para que os agentes económicos possam avaliar a sua situação”.

Luís Lima mostra-se preocupado com o impacto que o fim da medida possa ter no sector imobiliário, afirmando que, “na pior das hipóteses, o fim das moratórias poderá resultar num cenário de incumprimento do pagamento das prestações de crédito à habitação, podendo dar-se o caso de resultar num aumento significativo da oferta imobiliária (…)”.

O responsável defende a extensão deste mecanismo “durante o tempo necessário para que se permita uma total recuperação económica”, avançando que “durante este período, poder-se-á encontrar um meio-termo para que pessoas e empresas possam assumir pelo menos o valor dos juros”.

“Temos a experiência do que aconteceu na anterior crise, e creio que todos percebemos que há que evitar a todo o custo a repetição do mesmo cenário”, adianta.