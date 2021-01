Gamestop: Regresso dos pequenos investidores volta a assustar bolsas

Primeiro assustaram os grandes investidores de alto risco, depois foram alvo de diversas limitações que acalmaram os mercados, agora voltaram a negociar e a manter os investidores tradicionais numa posição de cautela, à espera de perceber os próximos episódios.

As acções da Gamestop – a empresa de jogos electrónicos no centro desta tempestade financeira – voltaram hoje a disparar depois de uma desvalorização acentuada esta quinta-feira na sequência das limitações impostas aos pequenos investidores reunidos na plataforma de negociação Robinhood que tinham vindo a impulsionar os títulos.

A Robinhood suspendeu a negociação das acções mais populares na mira deste conjunto de milhões de pequenos investidores concertados através das redes sociais, alegando dificuldades em acompanhar os compromissos financeiros que esta “explosão” de transacções teve nas suas contas. Uma decisão que provocou indignação na comunidade de pequenos investidores e que chegou ao Congresso norte-americano, com políticos democratas e republicanos em sintonia nas críticas a esta decisão da Robinhood, acusando-a de alinhar com os interesses dos grandes fundos de alto risco, os alvos da actuação destes investidores amadores.

Depois de assegurar novas entradas de dinheiro no valor de mais mil milhões de dólares, a Robinhood já libertou a negociação das acções mais populares, entre as quais as da Gamestop, AMC e American Airlines, entre as principais que têm estado no centro desta batalha entre pequenos investidores e os gigantes dos fundos de alto risco (hedge funds). A Gamestop já está a valorizar 115% no pós-sessão, sinalizando o regresso em força dos pequenos investidores, depois das limitações impostas se terem traduzido em perdas de 44%.

Neste cenário, as bolsas europeias estão a perder cerca de 1%, com os investidores tradicionais receosos sobre os próximos capítulos deste caso, na expectativa do que acontecerá não só em torno das acções da Gamestop e outras já envolvidas nesta batalha, mas sobretudo à espera de perceber quais serão os próximos alvos.

Em causa está a actuação de pequenos investidores reunidos em plataformas de negociação de acções de fácil acesso, como a Robinhood, que investem em títulos de empresas fragilizadas para contrabalançar as apostas que os hedge funds fazem na convicção de que as acções irão cair para valores muito baixos. Com o investimento concertado dos pequenos investidores amadores, através de produtos sofisticados de alto risco financeiro, as acções sobem de forma muito acentuada, penalizando os fundos de alto risco, também posicionados para rentabilizar eventuais quedas através de instrumentos financeiros complexos.