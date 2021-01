EDP Distribuição já se chama E-Redes

A mudança de marca da empresa do grupo EDP que gere a rede de distribuição de energia eléctrica em Portugal continental tornou-se visível nesta sexta-feira: a EDP Distribuição chama-se agora E-Redes e passou a ter uma nova imagem, que a diferencia completamente da casa-mãe.

A mudança, determinada pela Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE), tem um custo de dois milhões de euros, mas “decorrerá de forma faseada, com neutralidade de custos para o consumidor e sem qualquer tipo de alteração na prestação de serviço”, assinalou a empresa, em comunicado.

O vermelho do logótipo deu lugar ao amarelo e preto, tendo a empresa adoptado o mesmo nome que já usa em Espanha, onde a alteração também foi imposta pelo regulador, embora com um grafismo diferente.

Além da mudança da designação comercial e societária, o operador de rede presidido por João Torres tinha até esta sexta-feira, 29 de Janeiro, para assegurar a alteração de imagem em suportes de comunicação escrita com clientes e entidades externas, no website e app, e nos 23 pontos presenciais.

Também ficaram já concluídas as alterações ao fardamento dos técnicos, mas, de acordo com o calendário acordado com a ERSE, a E-Redes terá agora de implementar até ao final deste ano a nova imagem na frota de cerca de 1800 automóveis e nos suportes de informação com visibilidade externa.

O trabalho continua após 2021, pois a empresa terá de renovar a sinalética de edifícios administrativos e de activos técnicos, bem como os suportes de comunicação com visibilidade interna.

A mudança de imagem a que foi sujeita a EDP Distribuição aconteceu também com a antiga EDP Serviço Universal (que abastece os clientes de electricidade que estão no mercado regulado), que passou a designar-se SU Universal.

As alterações ocorrem no âmbito da liberalização do mercado eléctrico, de modo a assegurar que se torna mais fácil para os consumidores a distinção entre as empresas que actuam no mercado regulado e aquelas que competem no mercado livre.

A mudança de imagem (um processo que se arrastou desde 2018) era algo há muito reclamado pelas empresas comercializadoras de energia que concorrem com a EDP Comercial e que se queixavam de ser prejudicadas pela indistinção entre as várias actividades do grupo presidido por Miguel Stilwell de Andrade.

Para os consumidores, aparte a imagem e nome da empresa, nada mais deverá mudar.

“Nesta alteração, a empresa, agora E-Redes - Distribuição de Electricidade SA, mantém o essencial”, assinala o operador de rede, em comunicado.

“Assegura a mesma actividade, os mesmos canais de contacto, o mesmo empenho na transição energética e assume o compromisso de continuar a ser uma marca de confiança, próxima dos consumidores, cumprindo as obrigações dos seus contratos de concessões e prestando um serviço público de qualidade”, lê-se no comunicado.