Taça de Portugal: FC Porto apura-se com golos a abrir e a fechar em Barcelos

O FC Porto completa o lote de semi-finalistas da Taça de Portugal 2020-21. Nesta sexta-feira, em Barcelos, os “dragões” bateram o Gil Vicente por 0-2 e vão defrontar o Sp. Braga na próxima eliminatória.

O detentor do troféu resolveu a questão com golos a abrir e a fechar o encontro. Aos 10’, Corona finalizou com classe após uma perda de bola gilista que Luis Díaz aproveitou: o colombiano acelerou e assistiu o mexicano para o golo.

O Gil Vicente ainda ripostou, conseguiu até ter mais bola e assustar o FC Porto (especialmente na segunda parte), mas seriam os “dragões” a sentenciar a eliminatória. Aos 88’, Sérgio Oliveira assistiu Taremi na área gilista e o iraniano, com um toque subtil, fez o 0-2.

Nas meias-finais da prova, que serão discutidas a duas mãos, os “azuis e brancos” vão medir forças com o Sp. Braga, que afastou o Santa Clara, por 2-1.