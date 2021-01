Suécia regressa à final 20 anos depois

Suecos vão estar na decisão do título mundial de andebol no Egipto após baterem a França.

Vinte anos depois, a selecção de andebol da Suécia vai estar na final do Mundial. Os suecos bateram a França na primeira meia-final do torneio que está a decorrer no Egipto por 26-32 (13-16 ao intervalo), regressando assim à decisão do titulo mundial depois de ter estado na final do Mundial de 2001, em que perdeu com a selecção francesa.

Quatro vezes campeã mundial (1954, 1958, 1990 e 1999), a Suécia espera agora pelo outro finalista, que sairá da outra meia-final entre Espanha e Dinamarca, um jogo que também se disputa nesta sexta-feira.