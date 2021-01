Ricardo Costa fala em “atentado à integridade física” e demite-se do Boavista

Fary assume o cargo de director desportivo na sequência da saída do antigo defesa, que justificou a posição assumida depois de ter sido vítima de ameaças por parte de adeptos do clube.

O ex-futebolista internacional português Ricardo Costa cessou esta sexta-feira funções como director desportivo do Boavista, após apresentar a demissão justificada por um “atento à integridade física” levado a cabo por adeptos do clube “axadrezado”. O cargo será ocupado pelo antigo avançado senegalês Fary Faye, anunciou entretanto o emblema portuense.

Ricardo Costa assumiu, em comunicado, ter sido alvo de agressões verbais e físicas durante o treino de quinta-feira.

“Abandonei as minhas funções no Boavista FC após um atentado à minha integridade física no dia de ontem, durante o treino da equipa, por adeptos do clube e já depois de sucessivas ameaças”, justifica Ricardo Costa.

“Não reúno mais condições para continuar no cargo. Desejo o melhor à equipa técnica, aos meus atletas e ao clube, pelo qual sempre tive grande estima e respeito”, concluiu.

Sem mencionar qualquer altercação, o Boavista confirmou a saída do director desportivo e a entrada de Fary para o cargo. “Fonte” da administração liderada por Vítor Murta frisou, à Agência Lusa, que “o Boavista condena e continuará a condenar todo e qualquer acto de violência”.

“Ricardo Costa cessou as funções de director desportivo para a área do futebol profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye. O Boavista agradece a Ricardo Costa todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviu este símbolo”, lê-se em comunicado publicado no site oficial dos “axadrezados”.

Ricardo Costa, de 39 anos, retirou-se dos relvados em Agosto de 2020 para ser designado como director desportivo do Boavista, na sequência de um defeso marcado pela profunda remodelação estrutural.

O ex-defesa formou-se no Valadares e no Boavista e alinhou pelos alemães do Wolfsburgo, os franceses do Lille, os espanhóis do Valência e do Granada, os cataris do Al-Sailiya, os gregos do PAOK e os suíços do Luzern.

Além de ter sido campeão germânico em 2008/09, Ricardo Costa conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido de Oliveira, uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental pelo FC Porto (1999-2007).

O campeão europeu sub-18 em 1999 e vencedor do Torneio de Toulon em 2001 regressou ao futebol luso em 2017-18 e cumpriu duas temporadas no Tondela, antes de pendurar as chuteiras com um golo em 32 aparições ao serviço do Boavista.

Ricardo Costa é substituído por Fary Faye, que jogou pelo clube do Bessa em duas ocasiões (2003-2008 e 2011-2015) e assumiu funções mais próximas da administração liderada por Vítor Murta no Verão, depois de cinco épocas como director desportivo.