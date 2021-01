Dinamarca vai defender o título Mundial no Egipto

Final nórdica no Mundial de andebol, depois do triunfo dinamarquês frente à Espanha nas meias-finais.

Depois da Suécia, a Dinamarca garantiu nesta sexta-feira a presença na final do Mundial de andebol, ao derrotar nas meias-finais a Espanha por 33-35 (16-18). Os dinamarqueses irão, assim, defender o título conquistado em 2019 (que foi o primeiro da sua história), tendo derrotado na altura a Noruega.

A final do próximo domingo, no Cairo, será a primeira vez em que Suécia (quatro títulos) e Dinamarca (um título) se defrontam no jogo que decide o campeão do mundo.