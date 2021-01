Benfica confirma que Jorge Jesus tem covid-19

O treinador do Benfica tinha sido diagnosticado com uma infecção respiratória.

O Benfica confirmou nesta quinta-feira que Jorge Jesus está infectado com o novo coronavírus.

Em comunicado, enviado após o jogo com o Belenenses SAD, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, que o Benfica venceu por 3-0, o clube da Luz confirmou que o seu treinador principal tem covid-19.

Segundo os “encarnados”, “apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado sete testes negativos, exames complementares de diagnóstico efectuados durante o dia de ontem [quinta-feira] no Hospital da Luz, indiciaram um comportamento típico de infecção originado pelo novo coronavírus”.

O clube da Luz explica ainda, no comunicado, que “o treinador realizou um teste rápido - que deu igualmente negativo - e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada”.

Na informação disponibilizada, o Benfica indica que se trata de “um caso atípico, de índole rara”, mas que “há evidências de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detectável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infecção respiratória e o agravamento dos sintomas”.

Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias, com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável.

O técnico não vai, por isso, estar no banco de suplentes no derby da próxima segunda-feira, com o Sporting, a contar para o campeonato, tal como já não esteve no jogo desta quinta-feira, frente ao Belenenses SAD, relativo à Taça de Portugal.

Jorge Jesus torna-se, assim, apenas o mais recente caso de covid-19 no Benfica, clube onde praticamente todo o plantel e equipa técnica já foram infectados pelo novo coronavírus. Frente ao Nacional, na última jornada da I Liga, as “águias” estavam impedidas de utilizar 10 atletas. O técnico chegou mesmo a chamar de “tempestade” a situação que o plantel “encarnado” estava a enfrentar.

O próprio treinador já tinha tido suspeitas de que poderia estar infectado com o novo coronavírus em anteriores situações. A mais recente foi antes da meia-final da Taça da Liga, quando Jesus foi o único elemento da equipa técnica benfiquista a testar negativo. Mas já antes, quando ainda treinava o Flamengo, no Brasil, o treinador de 66 anos de idade, efectuou vários testes de despistagem tendo chegado a ter um resultado positivo, logo a 16 de Março do ano passado. No entanto, um segundo teste revelou-se inconclusivo, tendo o terceiro teste dado resultado negativo.