FC Porto defende troféu com golos a abrir e a fechar

O FC Porto segue intocável na cruzada em defesa da Taça de Portugal, confirmando ontem a tendência inexorável para deixar o Gil Vicente pelo caminho nesta competição (0-2) e marcando, assim, encontro com o Sp. Braga nas meias-finais.

A vitória portista em Barcelos não surpreendeu, apesar da réplica dada pelos locais, especialmente na segunda parte, quando os minhotos construíram um par de boas ocasiões para marcar e obrigaram os “dragões” a cerrar os dentes, apesar da entrada “desempoeirada”.

De resto, depois da confrangedora ineficácia do jogo de Faro, o FC Porto surgiu certeiro, a marcar praticamente na primeira situação evidente do jogo. Corona deu o toque de classe final num lance marcado pelo atraso desastrado de João Afonso, que Luis Díaz agradeceu (numa rápida troca com Taremi) e endossou ao mexicano, especialista em “sombreros”, mesmo em noite de temporal.

Os planos do Gil Vicente sofriam um súbito revés, forçando a equipa de Ricardo Soares a pôr as cartas na mesa, com trunfos demasiado baixos para o naipe dos portistas.

Assoberbados, os homens da casa viam João Afonso reincidir num atraso que permitiu a fuga de Taremi, travado em falta, quando se isolava, mesmo à entrada da área. O árbitro acabou, porém, por exibir o amarelo a Rodrigo (que derrubou o iraniano a meias com Ygor), poupando o Gil Vicente a uma expulsão, com apenas meia hora de jogo.

Na sequência do livre - e com Sérgio Oliveira no banco, sem possibilidade de repetir a proeza de 2015-16 -, Uribe tentou a sorte, que esteve do lado de Beunardeau. O guarda-redes francês paralisou e por pouco não foi batido.

Até ao descanso, imperaram os lances de bola parada, com o Gil Vicente a tentar em dois remates enquadrados (um foi um desvio de Taremi para a própria baliza) surpreender Diogo Costa, sem sucesso. O FC Porto poderia, numa mão-cheia de tentativas, ter dobrado a vantagem, com Mbemba sem a inspiração da final da edição passada.

Aos poucos, o mau hábito de falhar golos “anunciados” instalava-se e Luis Díaz (regressado após ausência forçada pela covid-19), desperdiçava aquele que seria o segundo golo portista de forma incrível, logo a abrir a segunda parte.

Positivo/Negativo Positivo Corona Classe e frieza no lance que marcou a eliminatória, quando colocou os “azuis e brancos” em vantagem. Foi o jogador que mais desequilibrou nos “dragões”, confirmando estar num grande momento.

Positivo Taremi Fechou as contas e poupou a equipa a sobressaltos indesejáveis. Marcou o quarto golo em quatro jogos da prova e fê-lo com um instinto felino, com a explosão que lhe permite chegar a lances que parecem condenados. Negativo João Afonso Desligado, teve dois atrasos comprometedores. O primeiro deu o golo de Corona e o segundo podia ter levado à expulsão de um companheiro, forçado a derrubar Taremi para evitar novo golo.

Acreditava o Gil Vicente, que trocava o central “amarelado” e reforçava a linha média com Pedrinho, sacrificando a velocidade de Baraye. E, na prática, os gilistas encurtaram os caminhos para a baliza visitante, com Lucas Mineiro (54’) a “morder” o poste no lance mais bem conseguido dos anfitriões. Fujimoto, entretanto lançado no lugar de João Afonso, assinou a segunda ameaça séria num remate providencialmente desviado por Mbemba.

Com o terreno cada vez mais pesado e as forças a faltarem, o FC Porto dava sinais de intranquilidade, com Sérgio Conceição a tentar reposicionar e equilibrar a equipa, que recorria cada vez mais a um futebol bombeado, sem critério, que beneficiava a estratégia do adversário. A sentença acabaria por ser proferida por Taremi, a marcar, aos 88’, o quarto golo na Taça de Portugal e a dissipar as dúvidas que poderiam instalar-se nos instantes finais.