Excerto de Femicídio, o thriller do sueco Pascal Engman

Pascal Engman, filho de uma sueca e de um chileno, que foi repórter do jornal sueco Expressen, estreou-se na ficção em 2017. Mais tarde, criou a detective Vanessa Frank. Este é o segundo livro dessa série, o primeiro a ser publicado em Portugal, e que se passa no tempo do movimento #metoo. Femicídeo, editado pela Saída de Emergência, aborda o tema da rede digital de homens misóginos que culpam as mulheres pela sua rejeição e que se autodenominam “Incels”.