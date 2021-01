Esquecemo-nos dos sonhos do mundo digital de Kid A e ficámos com os pesadelos

A história da obra-prima “difícil”, “digital” e supostamente “inacessível” começa em Novembro de 1997. O crítico Steven Hyden, que reconstrói o cenário para os leitores, chama-lhe “A Noite do Esgotamento Nervoso Fatídico do Thom Yorke” — ou “Esgotamentos”, melhor dizendo. Os Radiohead estão em Birmingham para um concerto da digressão de OK Computer, lançado em Maio. O disco tem sido recebido com grande entusiasmo tanto pela crítica — que outrora descrevera o grupo como uns Suede em saldos; engraçadas estas coisas que acontecem — como pelos fãs, mas “a expectativa é que será o próximo álbum aquele que verdadeiramente completará a transformação da banda nos novos U2, tal como o disco The Joshua Tree transformou os U2 jovens ‘nos’ U2”. “Nesta trajectória”, então, “o OK Computer é meramente o The Unforgettable Fire”.