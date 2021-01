Variante do Reino Unido tem potencial de maior letalidade, como disse a ministra da Saúde?

A ministra da Saúde afirmou no Parlamento, nesta quinta-feira, que a variante do Reino Unido tem começado agora a ser descrita como tendo um potencial de maior letalidade. É mesmo assim?

A frase

“Estamos a lidar com uma doença que tem mutações e que, nesta nova variante apresentam um potencial que começa, agora, a ser descrito como de maior letalidade. Marta Temido, ministra da Saúde, no Parlamento, 28 de Janeiro

O contexto

Esta quinta-feira, no Parlamento, a ministra da Saúde afirmou que a nova variante inicialmente identificada no Reino Unido (a B.1.1.7) tem começado agora a ser descrita como tendo um potencial de maior letalidade. É mesmo assim? O que já se sabe mesmo sobre isso?

Os factos

Em Dezembro, quando se alertou o mundo desta nova variante, indicou-se logo que esta linhagem do SARS-CoV-2 tinha maior potencial de transmissão (entre 40 e 70%) do que as outras variantes em circulação. Embora se tenha vindo a sugerir que não causa uma doença mais grave, cientistas alertaram que, ao ser mais transmissível, pode consequentemente aumentar as hospitalizações e a mortalidade.

Na semana passada (a 22 de Janeiro), o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que havia provas científicas que mostram que a B.1.1.7 estava associada a uma mortalidade de mais 30% em relação à linhagem original. Os dados sobre esse risco de mortalidade eram de um relatório do Grupo Consultivo de Ameaças de Vírus Respiratórios Novos e Emergentes (Nervtag) do Governo britânico e baseavam-se em quatro diferentes estudos, de acordo com a agência Reuters.

Esses estudos associaram os dados dos testes à covid-19 na comunidade às mortes pela doença. Embora cada trabalho mostrasse um resultado ligeiramente diferente, todos apontavam para um maior risco de mortalidade entre as pessoas com a B.1.1.7 do que as que tinham sido infectadas com outras linhagens. O Nervtag combinou esses resultados com um modelo que estimou um aumento médio do risco de mortalidade em cerca de 30%. O relatório é menos enfático do que foi Boris Johnson e refere que “há uma possibilidade realística” de que a B.1.1.7 esteja associada a um maior risco de morte do que as restantes variantes. Reforça-se também que “o risco absoluto por infecção permanece baixo” e que há limitações nos dados.

Patrick Vallance, conselheiro científico principal do Governo do Reino Unido, veio ainda dizer que havia alguma “incerteza” sobre as estimativas na taxa de mortalidade, porque os dados juntam vários tipos de informação. Susan Hopkins, consultora da Public Health England (agência de saúde pública britânica), referiu também que os dados preliminares vêm de análises de uma proporção relativamente baixa da população do Reino Unido que esteve infectada com a B.1.1.7. “Algumas [provas], mas não todas, vêm no sentido de um maior risco de morte”, acrescentou, citada pela Reuters. “É possível que não estejamos a ver o cenário completo.”

Também Julian Tang, virologista da Universidade de Leicester, salientou que a amostra era pequena e que os resultados poderiam ser sujeitos a grandes alterações mais tarde. Por sua vez, John Edmunds (professor de modelos matemáticos para doenças infecciosas na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres) considerou que os resultados “eram estatisticamente significativos” e que deveriam ser levados a sério. John Edmunds liderou uma das análises no relatório do Nervtag, segundo a Reuters.

Outros cientistas notam que há outros factores que podem estar a jogar com uma maior mortalidade: os hospitais sobrecarregados e a variante estar a espalhar-se de forma agressiva em lares de idosos. “Precisamos de mais informação antes de tirarmos conclusões precipitadas”, disse ao jornal norte-americano The New York Times Lawrence Young, virologista da Escola Médica de Warwick, no Reino Unido. Já Ian Jones, da Universidade de Reading (no Reino Unido), frisou que o relatório do Nervtag “se esforçou para enfatizar que os dados são limitados e as conclusões preliminares”. E adiantou que uma maior letalidade “é certamente possível com um vírus que aumentou o seu papel na transmissão”.

Sobre quão preocupante é esta mortalidade potencialmente mais alta, os cientistas ainda não têm bem a certeza. “As provas sobre esta variante estão ainda a surgir e mais trabalho está em andamento para se perceber completamente como ela se comporta”, afirmou Susan Hopkins. Aquilo que se sabe é que esta variante tem uma mutação, a N501Y, que aparentemente aumenta a força da ligação entre a proteína da espícula (responsável pela entrada do SARS-CoV-2 nas células humanas) e o receptor nas células, o que facilitará aí a sua entrada.

Em resumo

Sim, é verdade que já começou a sugerir-se que a nova variante pode estar associada a um maior risco de morte. Contudo, os dados ainda são limitados e as conclusões preliminares. Também se pode raciocinar que, ao ser mais contagiosa, pode atingir mais pessoas, e levar a mais hospitalizações e mortes.