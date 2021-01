Vacina da Johnson & Johnson de dose única é 66% eficaz

Resultados da fase 3 do ensaio clínico foram divulgados esta sexta-feira. Ao contrário de vacinas já no mercado, esta é uma vacina de dose única. Os dados mostram que pode ser uma importante ferramenta para proteger as pessoas de sintomas graves da covid-19, sobretudo nos países mais desfavorecidos.

A Johnson & Johnson (J&J) disse esta sexta-feira que a sua vacina de dose única foi 72% eficaz na prevenção da covid-19 nos Estados Unidos, mas com uma taxa mais baixa de 66% observada no ensaio clínico de fase 3 mais amplo realizado em três continentes e contra múltiplas variantes. No ensaio que envolveu 44 mil voluntários, o nível de protecção contra a covid-19 moderada e grave foi de 66% na América Latina e apenas 57% na África do Sul, onde circula uma variante particularmente preocupante do novo coronavírus.

Estes resultados são comparáveis à fasquia estabelecida por duas vacinas já autorizadas da Pfizer/BioNTech e Moderna, que foram cerca de 95% eficazes na prevenção de doenças sintomáticas em ensaios quando administradas em duas doses. Estes ensaios, contudo, foram realizados principalmente nos Estados Unidos e antes da ampla difusão de novas variantes agora sob os holofotes.

O principal objectivo do estudo da J&J foi a prevenção de covid-19 moderada a grave, e a vacina foi 85% eficaz na paragem de doenças graves e na prevenção da hospitalização em todas as geografias e contra múltiplas variantes 28 dias após a imunização. Esse nível de prevenção “irá potencialmente proteger centenas de milhões de pessoas de resultados graves e fatais da covid-19”, disse o Dr. Paul Stoffels, chefe científico da J&J, numa declaração. A empresa planeia pedir autorização de utilização de emergência na próxima semana à FDA, a agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos.

As autoridades de saúde pública têm estado a contar com a vacina da J&J para aumentar a tão necessária oferta e simplificar a campanha de imunização dos EUA. Ao contrário das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna, a da J&J não necessita de uma segunda dose semanas após a primeira nem de mantida a baixas temperaturas, o que a torna uma forte candidata para utilização em partes do mundo com fracas infra-estruturas de transporte e instalações de armazenamento de frio insuficientes.