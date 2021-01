Agência Europeia do Medicamento valida vacina da AstraZeneca em clima de guerra contratual

No meio de um conflito contratual da empresa com a Comissão Europeia, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu luz verde à utilização da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca/Universidade de Oxford, para ser administrada a adultos a partir dos 18 anos e sem impor um limite superior de idade.

Os ensaios clínicos mostram que houve uma redução de 59,5% no número de casos sintomáticos de covid-19 nas pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca. Isto significa que a vacina demonstrou uma eficácia de 60% – abaixo dos níveis de 95% das da Pfizer-BioNtech e da Moderna, mas bem acima de 50%, o mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como aceitável para uma vacina contra a covid-19.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) nota que os ensaios clínicos não fornecem muitos dados sobre a eficácia da vacina em pessoas com idades a partir dos 55 anos – a Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina, e a AstraZeneca, o seu parceiro comercial, não incluíram muitas pessoas mais velhas nos seus ensaios clínicos, e este grupo etário é o mais afectado pelo novo coronavírus, aquele em que a mortalidade é maior. “Foram dados difíceis de interpretar”, disse Emer Cooke, a directora da EMA.

“No entanto, espera-se que haja protecção, uma vez que se regista uma resposta imunitária neste grupo etário, com base na experiência com outras vacinas”, diz o comunicado da EMA. “Como há informação de confiança sobre a segurança das vacinas nesta população, os peritos da EMA consideraram que a vacina poderá ser usada em adultos mais velhos.”

Na quinta-feira, a Alemanha tinha dito que não validaria esta vacina para imunizar a população mais velha, por falta de dados. Mas Bruno Sepodes, vice-secretário do Comité de Medicamentos para Uso Humano, disse que todos os países europeus votaram a fazer da aprovação da vacina da AstraZeneca.

A OMS anunciou que espera certificar esta vacina – para os países que não têm agências como a EMA para o fazer – no prazo de duas semanas.

A agência europeia baseou a sua avaliação de segurança da vacina essencialmente nos ensaios clínicos realizados no Brasil e no Reino Unido, pois os outros dois ensaios tiveram menos de seis casos de covid-19 cada um. No Brasil e no Reino Unido, os participantes eram todos bastante jovens. Aguarda-se, no entanto, que surja mais informação dos estudos que continuam a decorrer, para confirmar a eficácia e segurança da vacina da AstraZeneca.

“Espera-se com especial interesse o desenlace de um grande ensaio clínico que está a decorrer nos EUA, com 30 mil pessoas, e um número substancial de pessoas mais velhas, que deve dar mais respostas sobre a eficácia e segurança desta vacina”, disse Bruno Sepodes.

A EMA recomenda que a segunda dose seja administrada entre quatro e 12 semanas após a primeira – e reconhece que o intervalo mais longo permitirá maior flexibilidade para vacinar mais pessoas, num momento de escassez de vacinas. Mas não se sabe ainda quanto tempo dura a protecção da vacinação contra a covid-19.

Disputa contratual, produção abaixo das expectativas

A vacina da AstraZeneca foi aprovada há um mês no Reino Unido e está a ser usada já para vacinar uma boa parte da população. Esta é a terceira vacina contra a covid-19 a ser aprovada na União Europeia, depois da da Pfizer-BioNtech e a da Moderna.

Neste momento, a União Europeia e a empresa estão envolvidos numa disputa contratual, numa altura em que a produção está abaixo das expectativas, e em que a AstraZeneca diz não ter capacidade para satisfazer as encomendas com que tinha comprometido com os 27 para o primeiro trimestre de 2021.

Em resposta, a Comissão Europeia pôs em prática nesta sexta-feira um mecanismo de autorização de exportação de vacinas para a covid-19 para fora do espaço europeu, para “responder à actual falta de transparência” destas exportações. Tanto a Pfizer-BioNtech como a AstraZeneca têm fábricas no continente europeu, e anunciaram ter problemas na produção que as obrigam a não cumprir o acordado com a UE. Mariangela Simão, directora adjunta da OMS para o Acesso aos Medicamentos, considerou esta medida europeia para restringir exportações de vacinas “uma tendência preocupante”.

Bruxelas quer obrigar a AstraZeneca a enviar vacinas para os países da UE, mesmo que tenha de as enviar a partir do Reino Unido. A farmacêutica diz ter assinado contrato primeiro com Londres e por isso considera que este país tem direito de preferência. A UE não concorda e acabou por divulgar nesta sexta-feira o contrato assinado com a farmacêutica, embora com partes ocultadas.