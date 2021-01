Clube de swing publicitava festas no Facebook. GNR identificou 23 pessoas e deteve proprietário

Pessoas presentes no evento em Alfena, no concelho de Valongo, não usavam máscara nem respeitavam distanciamento social.

Ao longo dos últimos meses, o INtimidades Swing Club anunciava quase semanalmente os seus eventos nas redes sociais: com mulheres em poses sugestivas, este clube de swing publicitava festas de sexo em Alfena, no concelho de Valongo. Mesmo com o aumento de restrições face à subida de novos casos e mortes, medidas que impediam o simples funcionamento deste estabelecimento, o clube de swing permanecia de porta aberta, promovendo o negócio através da página de Facebook.

Contudo, a publicitação do desrespeito pelas regras sanitárias motivou a Guarda Nacional Republicana (GNR) a agir, montando uma operação que, esta quinta-feira, permitiu identificar 23 pessoas, bem como deter o proprietário e o segurança do espaço.

Fonte oficial da GNR confirma ao PÚBLICO que este clube de swing já tinha recebido um aviso no primeiro confinamento, com o proprietário a não cumprir as ordens das autoridades para o encerramento do estabelecimento. No momento da entrada das autoridades no local, foi notória a desobediência às regras sanitárias decretadas pelo Governo, num estabelecimento que nem poderia estar em funcionamento.

A confirmação do evento e o risco de propagação de doença motivou a detenção dos responsáveis pelo INtimidades Swing Club. "O espaço, na configuração interior, tinha um espaço de dança, outro de bar e vários quartos. Estavam várias pessoas concentradas nestes locais, nenhuma fazia uso de máscara nem cumpriam o distanciamento de segurança”, descreve a mesma fonte.

Os eventos funcionavam com inscrição prévia e com os acessos controlados pelo segurança do espaço. As autoridades perceberam ainda que eram vendidas bebidas alcoólicas no INtimidades Swing Club, outra infracção cometida pelo clube de swing. No comunicado enviado às redacções, a GNR adianta que foram levantados 42 autos de contra-ordenação aos presentes no local.

“Esta investigação permitiu deter em flagrante dois homens, de 60 e 62 anos, por promoção de eventos e festas incumprindo deste modo as normas e medidas vigentes para a contenção da pandemia covid-19. Foram também elaborados 42 autos de contra-ordenação às pessoas presentes no local por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e por não utilização de máscara”, escreve a GNR.