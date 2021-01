Alemanha recomenda a vacina da AstraZeneca apenas a pessoas com menos de 65 anos

As autoridades alemãs recomendaram que a vacina da AstraZeneca seja autorizada apenas para pessoas entre os 18 e os 64 anos, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde do país. O Governo alemão afirma não haver informações suficientes sobre a eficácia da vacina em pessoas com mais de 65 anos, mas acrescentou que, “apesar desta limitação, a vacina é considerada adequada”. A recomendação surge um dia antes de a Agência Europeia de Medicamentos aprovar a vacina da AstraZeneca.

A União Europeia tem lutado para ampliar o programa de vacinas, com o Reino Unido a administrar três vezes mais doses per capita do que a Dinamarca. O regulador do Reino Unido aprovou esta vacina para todos os adultos no mês passado. Embora poucas pessoas com mais de 65 anos tenham sido incluídas nos estudos, a vacina mostrou uma forte resposta imunológica em pessoas mais velhas.

A farmacêutica AstraZeneca confirma que os estudos realizados demonstram que a vacina é eficaz nos idosos, mas aguardam mais resultados sobre a eficácia da vacina. Um em cada quatro dos 30 mil participantes num estudo feito em Março nos Estados Unidos tem 65 anos ou mais.