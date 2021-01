“Temos mesmo de travar a escalada em curso. Já”, diz Presidente

O Presidente da República avisou o país que este é o momento mais difícil da pandemia e subiu o tom do confinamento, sugerindo mesmo que pode durar até Março.

“Temos mesmo de travar a escalada em curso. Já”, disse Marcelo Rebelo de Sousa numa declaração ao país logo após assinar o decreto de renovação do estado de emergência até 14 de Fevereiro.

“O que fizermos todos — poderes públicos e portugueses — até Março, inclusive, determinará o que vão ser a Primavera, o Verão e, quem sabe, o Outono”, alertou. “E joga-se tudo nestas próximas semanas. Até Março, inclusivé”.

Dirige-se aos portugueses: “Temos de ser mais estritos, mais rigorosos, mais firmes no que fizermos e no que não fizermos – ficar em casa, sair só se imprescindível e com total proteção pessoal e social”.

E depois ao governo: É preciso testar mais, “vacinar sempre melhor e mais depressa”. E a seguir à oposição”: “Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou um milhar de titulares de cargos políticos, ou funcionários, de sopetão, à frente de milhares de idosos com doenças as mais graves, e, por isso, de mais óbvia prioridade”, disse, respondendo directamente a críticas feitas, entre outros, por André Ventura no Parlamento.

Mostrando total sintonia com o Governo, o Presidente cauciona o “controlo de fronteiras na entrada e na saída e, em auto-confinamento, a limitação da deslocação de nacionais para fora do continente”. Justifica: “Se for verdade que, desta vez, a vaga começou a Ocidente e Portugal é dos primeiros e não dos últimos a sofrer a pandemia, então é preciso agir depressa e drasticamente”.

Incentiva a contratação de reformados, reservistas e formados no estrangeiro para “esgotar todas as hipóteses de resposta” de profissionais de saúde. Interpela o Governo quando exige que que o país esteja preparado para “confinamento e ensino à distância, mais duradouros do que se pensava antes desta escalada”.