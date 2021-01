Sim, António Costa já tinha avisado que a situação podia piorar a seguir ao Natal

A Frase

“Disse várias vezes que, seguramente, a seguir ao Natal nós iríamos ter maiores dificuldades.” António Costa, primeiro-ministro, no programa Circulatura do Quadrado, TVI, 27 de Janeiro

O Contexto

No programa Circulatura do Quadrado, onde António Costa participou como convidado e esteve à conversa com António Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes e António Lobo Xavier, Pacheco Pereira dirigiu-se ao primeiro-ministro para o questionar sobre a situação “muito má” que Portugal está a viver com a pandemia da covid-19 e sobre quais são, no seu entendimento, as responsabilidades do Governo. António Costa elencou várias razões para a situação actual e também aproveitou para admitir erros de comunicação: “Houve erros, muitas vezes, na forma como transmiti a mensagem”. Ainda assim, acrescentou que, por várias vezes, avisou que as maiores dificuldades chegariam depois do Natal.

Os Factos

É um facto que o primeiro-ministro, tal como fez aliás o Presidente da República, alertou para o facto de o pior ainda estar para vir. No dia 1 de Dezembro do ano passado, em entrevista à rádio Observador, António Costa afirmou, claramente: “Temos de fazer um grande esforço para controlar esta segunda vaga. Temos de ter um Dezembro estável, porque em Janeiro e Fevereiro chega o período de maior frio, em que normalmente há o pico da gripe e os riscos aumentam.”

Por seu turno, Marcelo Rebelo de Sousa já vinha falando sobre uma eventual terceira vaga desde Novembro. Numa das últimas vezes que falou ao país, o Presidente da República disse: “Que não se facilite, portugueses e responsáveis políticos, em Dezembro”, porque “importa tentar conter fortemente em Dezembro o processo pandémico, mesmo que ele dias antes aparentasse passar o pico da chamada segunda vaga”. A seguir, garantiu que já se previa uma terceira vaga entre Janeiro e Fevereiro que “será tanto maior quanto maior for o número de casos um mês antes”.

Resumo

António Costa avisou, pelo menos uma vez, que as coisas podiam piorar a seguir ao Natal.