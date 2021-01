PCP exige ao Governo investimento em rede pública de lares e mais trabalhadores

Reforço do investimento em infra-estruturas, criando uma rede pública de lares, e aumento do número de trabalhadores permanentes são as medidas “urgentes e imprescindíveis” que o PCP vai reclamar junto do Governo no debate de actualidade sobre “os problemas nos lares de idosos” que marcou para esta quinta-feira no Parlamento. “A realidade que se vive nos lares de idosos com os surtos de covid-19 e o isolamento a que estão obrigados desde Março pôs a descoberto um conjunto de fragilidades que se arrastavam há anos nos equipamentos sociais de apoio a idosos e que a pandemia veio agravar”, aponta a deputada comunista Diana Ferreira.