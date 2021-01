Governo limita saídas do país, reforça SNS e retoma aulas online

O Governo decidiu manter em vigor as actuais restrições de combate à pandemia, mas acrescentou novas medidas que limitam a circulação de pessoas como a proibição de saída do país, o controlo de fronteiras e voos. O prolongamento do fecho de escolas ditou o regresso ao ensino online a 8 de Fevereiro. Para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), vai ser possível fazer mais contratações e os profissionais de saúde serão mais bem remunerados. “A situação é muito grave”, disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.