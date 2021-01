Aulas passam a online a 8 de Fevereiro

A ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, apresentou, esta quinta-feira, um conjunto de novos medidas no combate à pandemia de covid-19.

As escolas vão continuar encerradas até ao próximo dia 5 de Fevereiro. As aulas recomeçam no próximo dia 8, mas em casa, à semelhança do que aconteceu no primeiro confinamento. A ministra do Estado e da Presidência confirmou ainda a suspensão de viagens para fora de Portugal nos próximos 15 dias.

“A situação é muito grave. Nos últimos dias verifica-se um aumento de casos e óbitos”, disse Mariana Vieira da Silva. Na conferência de imprensa desta quinta-feira esteve também o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

"Estamos melhor preparados”, garante ministro da Educação

Na segunda-feira seguinte, dia 8 de Fevereiro, as aulas vão recomeçar, mas em casa. O Governo vai “manter os apoios terapêuticos e as medidas adicionais aos alunos com necessidades especiais” assim como as refeições para os alunos do escalão A e B. “Só ontem foram providenciadas 20 mil refeições pelas escolas”, adiantou o ministro. Com o regresso da escola à distância, os alunos filhos dos trabalhadores de serviços essenciais vão ter as escolas abertas, tal como acontece actualmente. "Em média, nestes dias tivemos dois mil estudantes nas escolas de acolhimento”, explicou Tiago Brandão Rodrigues. Em funcionamento continuarão também as equipas locais de intervenção precoce na infância e as comissões de protecção de crianças e jovens.

Sobre a preparação do ensino à distância, o ministro diz que se tem trabalhado nesse sentido e recorreu ao exemplo da telescola, na RTP Memória, que deixou de ser apenas para os alunos do Ensino Básico e agora também está disponível para os alunos do Secundário. “Depois de termos dado mais de 100 mil computadores, de estarem mais 375 mil a caminho, da sociedade civil se ter organizado estamos naturalmente melhor preparados”, assegura o ministro. Ainda assim, Tiago Brandão Rodrigues reconhece problemas relacionados com a capacidade de logística, que foram igualmente verificados noutros países europeus.

Questionado sobre se as escolas que ao longo das semanas em que estiveram encerradas prestaram apoio aos alunos terão de compensar as aulas, o ministro garantiu que há um “calendário a cumprir”. “Esses dias terão que ser necessariamente compensados e muitas das escolas do ensino particular ou cooperativo costumam seguir o calendário das escolas públicas”, sublinhou.

Já esta quinta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha anunciado que o Governo iria adoptar medidas de limitação de deslocações para o exterior nos próximos 15 dias. As limitações aplicam-se à “via aérea, fluvial e terrestre de cidadãos nacionais na próxima quinzena”. Na quarta-feira, o Governo tinha também anunciado a suspensão dos voos de e para o Brasil. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna revela que esta proibição acontecerá até ao dia 14 de Fevereiro e que a suspensão abrange todos os voos, comerciais ou privados, de todas as companhias aéreas.

Decreto de Marcelo já apontava novidades

Além da possibilidade de encerrar fronteiras, o decreto apresentado na quarta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa previa a possibilidade de contratar profissionais de saúde, sobretudo médicos e enfermeiras, que estejam na reforma ou na reserva ou ainda que sejam formados no estrangeiro.

“Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro”, lê-se no decreto que tem já garantida aprovação, com pelo menos os votos a favor do PS e do PSD.

País passa a barreira das 300 mortes e é o pior da Europa

Portugal registou, na quarta-feira, mais 303 óbitos e 16.432 casos, um novo máximo de mortes desde o início da pandemia, informou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no mais recente boletim epidemiológico, divulgado esta quinta-feira. Com estes números, já se contabilizaram 685.383 casos de covid-19 desde o início da pandemia, sendo que o vírus contribuiu para a morte de 11.608 pessoas.

A avaliação semanal do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) da pandemia da covid-19 em 30 países, divulgada esta quinta-feira, coloca Portugal no primeiro lugar na taxa de novos casos por cem mil habitantes e de óbitos por milhão de habitantes, no período de 14 dias equivalentes às segunda e terceira semanas deste ano. O salto negativo dado pelo país é muito significativo e reflecte a forma como a doença tem crescido exponencialmente desde o início do ano.