Direçcão do CDS em reflexão, críticos à espera de “uma onda” para mudar de líder

A tensão acumulada no CDS nos últimos meses pode agora desencadear um período conturbado no partido, depois de o ex-dirigente Adolfo Mesquita Nunes ter desafiado a convocação de um conselho nacional extraordinário para decidir a realização de um congresso electivo antecipado. Ainda não é totalmente claro se o actual líder do partido mantém a maioria ao seu lado no conselho nacional, o órgão máximo entre congressos, mas as movimentações já começaram.