A seguir ao meme, Bernie Sanders de croché angaria mais de 30 mil euros para caridade

O boneco de croché, feito por Tobey King, foi a leilão no eBay e rendeu cerca de 33 mil euros para a Meals on Wheels.

A fotografia do senador de Vermont, Bernie Sanders, na tomada de posse de Joe Biden, a 20 de Janeiro, tornou-se viral nas redes sociais.

Uma semana depois, inspirou Tobey King a tricotar, durante sete horas, um boneco de croché de Bernie com as famosas luvas de lã, feitas a partir de camisolas velhas por uma professora de Vermont. Partilhou a imagem no seu site e redes sociais e a história repetiu-se: o boneco tornou-se viral.

Foto Tobey Time Crochet

A artista de 46 anos decidiu então doar os lucros da venda do boneco quando soube que o senador norte-americano vendeu camisolas com a sua própria fotografia e deu o dinheiro angariado à Meals on Wheels, que entrega comida a quem não consegue pagar ou preparar as suas refeições. “Percebi que queria fazer o mesmo com o meu boneco. Com a atenção que estava a ter, tinha esperança que a Meals on Wheels recebesse uma boa quantia”, disse Tobey à CNN.

O leilão para o boneco, no eBay, arrancou com um valor mínimo inferior a um euro. Em declarações à CNN, um porta-voz do eBay afirmou que a empresa iria doar o valor equivalente à oferta vencedora, “para ajudar a apoiar ainda mais pessoas”. O leilão terminou, três dias depois, a 26 de Janeiro, com uma licitação de quase 17 mil euros.

No total, e cumprida a promessa do eBay, o boneco de croché de Bernie Sanders em miniatura permitiu doar à Meals on Wheels cerca de 33 mil euros.