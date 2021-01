Já podes espreitar à janela de outras pessoas por todo o mundo

Para quem já se cansou da vista de casa, o Window-Swap propõe um novo passatempo: olhar para diversas zonas do globo.

Os destinos são muitos e alcançáveis com um clique: Berlim, Riga, Hawai, Wuppertal, Nova Escócia, Miami. No Window-Swap não faltam câmaras que deixem espreitar janelas em diferentes partes do mundo. O mote é o de colocar, literalmente, o utilizador à janela de outras pessoas.

Aos que têm saudade de viajar, o site permite fazê-lo de forma virtual, através de um ecrã e sem sair de casa. Num momento em que, desde 15 de Janeiro, em Portugal se voltaram a fechar portas, o Window-Swap abre janelas em todo o globo.

A ferramenta foi criada em Março de 2020 e continua a ser possível fazer submissão. Além de permitir apreciar a vista das janelas por esse mundo fora, é igualmente possível aos utilizadores partilharem aquilo que os rodeia.

As instruções são simples: basta gravar um vídeo na horizontal e em HD, com duração de dez minutos, onde se mostre, claro, parte de uma janela.

Muitos países têm vindo a tomar medidas mais musculadas de combate à pandemia de covid-19 e a limitação das viagens não essenciais é uma delas. Nesta terça-feira, 26 de Janeiro, foram ultrapassados os 100 milhões de casos de covid-19 em todo o mundo, segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, que acompanha evolução mundial da pandemia desde os primeiros casos.