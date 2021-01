A pandemia parou o elevador social

Antes da pandemia o elevador social já solavancava e agora avariou de vez, por via do malquisto vírus. Não tínhamos que estar condenados a este fatalismo. Nos bairros sociais assistimos a uma maior degradação das famílias pobres. Regredimos alguns anos e quebrar este ciclo de pobreza demorará. A pobreza extrema fragiliza ao ponto de que quem precisa para comer não pede por uma questão de dignidade... Urge criar condições para que os filhos dos pobres tenham a mesma igualdade de oportunidades a par de outras classes sociais mais desafogadas. O assistencialismo mata a fome, mas não pode ser só pela via de estender a mão à caridade, que os pobres levantarão a cabeça. É imperioso pôr estes concidadãos a serem úteis à sociedade através da ocupação laboral.

E, também, não nos esqueçamos dos imigrantes, sobretudo vindos de países que são exteriores à União Europeia e que são os mais vulneráveis em todos os aspectos. Têm salários miseráveis, uma taxa de desemprego enorme, vivendo numa pobreza latente. Ninguém pode ficar para trás! Ao contrário do que diz o protofascista, André Ventura, a contribuição líquida dos imigrantes para a Segurança Social foi, em 2019 de 995,5 milhões de euros. O bode expiatório daquele é uma mentira e a xenofobia é um vírus mortal!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Os moradores do Coutinho

“Expulsar uma pessoa que estabilizou a sua vida num local há mais de 30 anos é uma violência” disse Maria Manuel Rola in “Lei das rendas: inconstitucional e imperdoável” (PÚBLICO de 28.10.2020).

Essa violência estão a sofrê-la os moradores do Prédio Coutinho em Viana do Castelo, que se viram obrigados a abandonar as suas casas após decisões judiciais adversas. O ministro do Ambiente e da Acção Climática ufana-se de que todas as decisões judiciais têm sido favoráveis à VianaPolis e desfavoráveis aos moradores. A meu ver, isso não é motivo para celebração, antes pelo contrário. Isso significa que em Portugal é legítimo, ético, decente e até legal expropriarem-se pessoas das suas casas por causa da estética do prédio onde vivem.

Existe o mambo-jambo da linguagem legal, que poucos entendem, e existe a linguagem pura e simples da verdade que toda a gente entende e sabe ser a verdade. O Prédio Coutinho foi expropriado para ser demolido por razões de estética, por ser grande de mais e alto de mais. E a razão na qual se fundamentou a expropriação do prédio, a necessidade daquela parcela para um mercado, não foi mais do que a razão espúria engendrada pelo Governo para justificar a expropriação do prédio.

É triste ver os moradores do prédio, a maioria idosos, alguns na casa dos noventa, verem-se obrigados no final das suas vidas a abandonarem a casa da sua vida. E tudo porque em 2000 uns senhores bem pensantes decidiram que o prédio tinha de vir abaixo. Quantos “Coutinhos” haverá por esse Portugal fora?

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

Uma chávena de indignação

​Começo por elogiar o excelente artigo de Nuno Pacheco publicado a semana passada nas páginas deste jornal. Escrever sobre um tema tão pouco interessante, só é possível com “o bom português” que Nuno Pacheco usa e sempre defendeu.

Também gostaria de inscrever o meu nome na “história dos postigos”. Mas, talvez porque as minhas raízes culturais continuem muito agarradas à pequena aldeia transmontana que me ajudou a crescer, a única ideia que retenho, remete-me para uma relação entre a serventia do local onde eram abertos os designados postigos nas antigas e modestas casas da aldeia e a enigmática corrida aos “rolos de papel higiénico”, de há alguns meses atrás.

Num período marcado por restrições e recolhimentos obrigatórios sucessivos, em que a nossa saúde mental foi seriamente afectada, a proibição da venda de café à chávena terá um efeito muito semelhante ao da privação do consumo de tabaco. Contudo, condicionar a venda de cigarros ou impedir a presença e circulação de grupos de pessoas em espaços públicos sem máscara, sempre que estão a fumar, nunca esteve no horizonte das estratégias definidas para combater esta pandemia.

Florêncio Teixeira Gomes, Matosinhos

O candidato-fantasma

A apresentação das candidaturas para a eleição do mais alto magistrado da nação devem ser enviadas mais cedo para o Supremo Tribunal de Justiça aquilatar da sua capacidade eleitoral de forma a que não volte a constar dos boletins de voto um candidato fantasma. Não é que tenha assombrado os resultados com os seus 5 mil votos, mas não fica bem para a III República e para a comunidade internacional distribuir pelas mesas eleitorais boletins de voto como os que entronizaram Marcelo Rebelo de Sousa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim