Membro da extrema-direita alemã condenado a prisão perpétua por assassínio de político da CDU

Um tribunal alemão condenou a uma pena de prisão perpétua o assassino do político democrata-cristão Walter Lü​bcke, morto a tiro, em 2019, por um membro da extrema-direita com ligações a um grupo neonazi.

Durante o julgamento, o tribunal deu como provado que Stephan Ernst, de 47 anos, matou Lü​bcke​ com um tiro à queima-roupa, quando o então líder do governo regional da cidade de Kassel, no estado federado de Hesse (centro da Alemanha), estava em casa.

Lü​bcke​ destacou-se na política nacional da Alemanha em 2015, quando surgiu como um dos principais apoiantes da chanceler alemã, Angela Merkel, na sua decisão de acolher um grande número de refugiados que fugiam de conflitos e perseguições, a maioria de países como a Síria e o Afeganistão.

As autoridades acreditam que Stephan Ernst tem ligações ao Combat 18, organização neonazi considerada terrorista pelas forças de segurança alemãs.

Em 1993, o confesso homicida foi condenado a uma pena de prisão por tentativa de atentado terrorista com explosivos em tubo e, há dez anos, foi detido pela polícia nas proximidades de uma manifestação neonazi que se tornou violenta. Em 2016, foi acusado de esfaquear um refugiado iraquiano.

Os serviços secretos alemães calculam que existem no país mais de 12 mil militantes neonazis com “tendências violentas”, segundo o seu relatório anual de 2019. E dezenas deles estão nas forças de segurança e armadas alemãs.

Em 2018, registaram-se 48 actos de violência politicamente orientada de extrema-direita, incluindo seis motivados por questões raciais — um aumento de 28 ataques face a 2017.

Na Alemanha, os condenados à pena de prisão perpétua cumprem um mínimo de 15 anos antes de ser ponderada a sua libertação. Em casos excepcionais, é possível que alguns condenados por homicídios particularmente violentos, e que não mostrem sinais de reabilitação, permaneçam presos muitos anos depois disso.