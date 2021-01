Covid-19. Governo espanhol pede que se evitem casos de vacinação de pessoas não prioritárias

O Ministério da Saúde espanhol vai pedir às comunidades que reforcem o controlo do Plano de Vacinação no país. O objectivo é o de evitar que se repitam casos de extravio de vacinas contra a covid-19 e, subsequentemente, que estas sejam administradas a pessoas que não pertencem a nenhum grupo prioritário. Na origem do pedido estão os relatos sobre pessoas não prioritárias que foram vacinadas indevidamente, que o Conselho Interterritorial do Sistema de Saúde Nacional (CISN) recebeu esta quinta-feira​.

Segundo o jornal "El País”, aquele ministério pede, assim, “um acompanhamento mais intenso, análises e controlo da aplicação da estratégia, evitando qualquer desvio, detectando, se for caso disso, o uso indevido de vacinas e a aplicação das medidas preventivas e correctivas que forem necessárias para garantir que os planos de vacinação sejam realizados em consonância com o acordado na referida estratégia”, lê-se no projecto do ministério da Saúde, avançado pelo diário espanhol "El Mundo".

O objectivo do ministério, agora coordenado por Carolina Darias (que se estreou esta quinta-feira na pasta da Saúde do Governo espanhol) é o de conseguir o apoio dos governos regionais para garantir que as injecções contra a covid-19 sejam administradas com rigor e de acordo com o plano. Contudo, o documento não especifica quais as medidas “preventivas e correctivas”.

O projecto faz ainda referência aos atrasos na chegada das vacinas, responsabilizando a União Europeia (UE), ainda que indirectamente: “Este processo de compra deve ser valorizado no quadro da Comissão Europeia e dos grupos de trabalho em que a Espanha participa. É a UE quem negoceia, quem assina os contratos, quem se encarrega do seu acompanhamento e quem trabalha para o seu efectivo cumprimento”, segundo a mesma fonte.

No início de Janeiro, Manuel Villegas, conselheiro de Saúde da comunidade de Múrcia, foi vacinado indevidamente depois de uma ambulância que estava a responder a urgências ter sido desviada para o Conselho de Saúde daquela comunidade. Também em Portugal já foram denunciados casos vacinação contra a covid-19 de pessoas não prioritárias, como o do presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, em Évora. José Calixto já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, ainda que não integre os grupos prioritários.

Até esta quarta-feira, Espanha já tinha vacinado 1,36 milhões de pessoas, de acordo com os dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins, no site ourworldindata.org. O país registava também, até ao mesmo dia, 2,67 milhões de casos confirmados do novo coronavírus e 57.291 mortes associadas à covid-19.

