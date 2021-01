Com a pandemia, o fato de treino tomou conta do nosso guarda-roupa?

Especialistas sublinham que a tendência athleisure “já se adivinhava há muito tempo”, mas não acreditam que se vá prolongar além do confinamento. “Vamos trocar os ténis pelos saltos altos” e “festejar a moda”, prevê Maria João Martins.

O fato de treino tornou-se o uniforme do confinamento? Por todo o lado, as marcas enchem-se de conjuntos confortáveis para estar em casa — camisolões, calças largas ou vestidos sem costuras. Os materiais e os cortes reinventam-se para dar resposta a uma necessidade: estar confortável e, ao mesmo tempo, apresentável no teletrabalho — não vá o chefe marcar uma reunião pelo Zoom. O chamado athleisure chegou para ficar ou é só uma tendência passageira?