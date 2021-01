Porto: novo hotel de cinco estrelas abre em Março no edifício Garantia/Axa

Apesar dos tempos difícieis para a hotelaria, vêm aí mais cinco estrelas para o coração do Porto: Eurostars confirma abertura do hotel nascido do antigo edifício Garantia/Axa nos Aliados. São 149 quartos (quase) prontos a estrear.

A arquitectura, as pontes, o rio e o vinho. São estes os quatro pilares do conceito e decoração do novo hotel de cinco estrelas do Porto, que ocupará o reabilitado edifício conhecido como Garantia/AXA e que, devoluto, também recebeu durante algum tempo, até encerrar, o Balleteatro e eventos culturais.

Vizinho do igualmente 5* Monumental Palace, o Eurostars Aliados, com a chancela hoteleira do grupo Hotusa, funcionará, informa a empresa, em “regime de arrendamento” e, garante-se, está pronto a abrir “no final do próximo mês de Março”.

Localizado na Avenida dos Aliados, 195-237, vai disponibilizar 149 quartos e o projecto é resumido sem poupança nos adjectivos: “A história e a vanguarda fundem-se de forma magistral neste luxuoso hotel”, lê-se, referindo-se que este belo edifício modernista “parece esplendoroso em perfeita consonância com o estilo que caracteriza o centro da cidade”.

Foto O edifício fotografado este mês DR

O hotel incluirá também restaurante – prometem-se pratos tanto de “tradição local como da cozinha de vanguarda” –, ginásio, zona de spa com “fonte de gelo”, “duche de sensações”, sala de massagens e piscina, além de quatro salões para eventos.

A página oficial do hotel já está disponível no site da Eurostars, mas não estava ainda a aceitar reservas.

O edifício foi projectado nos anos de 1940 pelo arquitecto Júlio de Brito (com vasta obra na cidade e não só, incluindo o Rivoli, ampliação do Moagens Harmonia, o Cinema Coliseu com Cassiano Branco, a Figueirinhas ou o Café Aviz e a Ateneia) e é composto por sete pisos.

Imagens de divulgação do novo hotel DR Imagens de divulgação do novo hotel Fotogaleria DR

Tornou-se conhecido como Edifício Garantia/AXA. Quando foi abandonado foi ainda utilizado, após 2013, para fins culturais sob gestão da autarquia do Porto, mas apenas durante dois anos. Adquirido pelo grupo Gaspar Ferreira, entrou então em fase de reabilitação para fazer parte da unidade hoteleira que agora será gerida pela chancela Eurostars.

É o oitavo Eurostars no Grande Porto e este é considerado um “novo passo na consolidação” da “forte aposta” do grupo na área, que detém, além do novo Aliados, Eurostars das Artes 4*, Eurostars Porto 4*, Eurostars Heroísmo 4*, Eurostars Porto Douro 4*, Eurostars Porto Centro 4*, Exe Almada Porto 4* e Eurostars Matosinhos 4*.