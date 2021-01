Penamacor: este fim-de-semana há Festa das Varas do Fumeiro, versão online

Tal como vai acontecer com outras celebrações e vendas de fumeiro – casos de Vinhais ou Montalegre – também a edição deste ano da Festa das Varas do Fumeiro, em Aranhas, concelho de Penamacor, vai realizar-se em formato online, adaptando-se aos cuidados com a pandemia.

A Câmara de Penamacor explica, em comunicado, que o evento acontece de sexta-feira a domingo e que foi preparado um programa alternativo para garantir a continuidade da festa, que será transmitida na página de Facebook daquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

O evento visa preservar a tradição local ligada ao fumeiro e tem como base a antiga tradição do cantar das Janeiras e o posterior desfile pelas ruas da aldeia dos enchidos conseguidos, bem como a realização de um leilão desse fumeiro.

Este ano, dadas as restrições em vigor para combater a pandemia, a festa não terá os mesmos moldes, mas é assinalada em formato digital. O momento inaugural está marcado para as 17h de dia 29 de Janeiro e contará com a actuação de membros da Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires, seguindo-se mostra de artesanato típico de Aranhas.

Às 21h30, com um Ensemble em Rede, que contará com as actuações da fadista Ana Lopes, acompanhada por Rui Poço na guitarra portuguesa e Rui Marques na viola, e do cantor lírico Rodrigo Carreto, solista na Orquestra da Gulbenkian. Terminará com uma homenagem a Hugo Landeiro, co-fundador do evento, que morreu recentemente.

No sábado, o evento arranca, às 15h, com um vídeo das edições anteriores do “Desfile das Varas” e de Tocadores de Acordeão do concelho, seguido de uma mostra de arte e cultura, com José Domingues, marcada para as 17h.

Às 18h, terá lugar um momento de cozinha ao vivo: “Posta do cachaço de porco bísaro, acompanhada de esparregado de favas”, com António Raposo. Às 21h30, será transmitido um concerto de Tiago Silva.

No domingo, às 15h, será apresentado um vídeo das edições anteriores do Festival de Folclore, com ranchos portugueses e espanhóis e, às 15h30, realiza-se a actividade “Folclore em tempos de pandemia”.

Mais tarde, às 18h, fica disponível uma mostra do Núcleo Museológico e Etnográfico da Liga dos Amigos de Aranhas e o dia termina, às 18h30, com o ateliê de gastronomia tradicional “Sopa de grão na panela de ferro”, com Ludovina Moreira.

A nota de imprensa refere ainda que serão tidas em conta “todas as medidas de segurança propostas pela Direcção-Geral da Saúde, relativamente à covid-19, garantindo-se a saúde e segurança de todos os participantes, músicos e staff”.