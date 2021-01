Óbidos: Festival de Chocolate “vai acontecer, mas não é para já”. Vem aí plataforma online

A festa que costuma levar milhares a Óbidos tem esperança de realizar-se em 2021. Mas não “no primeiro semestre” por falta de condições. Entretanto, vai mostrar-se online e com uma nova plataforma dedicada ao que de “melhor” se faz em Portugal em torno do chocolate.

Cancelado em 2020, “o regresso presencial do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos vai acontecer, mas não é para já”, anunciou a organização do certame. “No primeiro semestre de 2021 não há, ainda, condições de segurança sanitária e o necessário sentimento de segurança colectiva para fazermos grandes eventos presenciais”, sublinha-se.

Posta de parte a festa nas datas habituais, normalmente em redor do período de Páscoa, o certame, como acontece com muitos eventos, avança para a Internet.

“Nos próximos meses, o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos tratará sobretudo de assinalar algumas datas significativas, associando-as ao chocolate”, garante a empresa municipal Óbidos Criativa​, responsável pelo evento que costuma atrair milhares de visitantes.

Esperem-se “conteúdos digitais, aposta no simbólico, no conhecimento e na transferência de saber através de uma nova plataforma, orientada para conteúdos informativos e formativos, de carácter técnico, pedagógico e didáctico”.

Será, resume a organização em comunicado, “uma plataforma para divulgar e conhecer o melhor que se faz em torno do chocolate, em Portugal, desde logo, mas também pelo mundo”.

A plataforma, com loja criada a partir do actual site, irá disponibilizar os produtos do festival, alguns “tão exclusivos” que, “tirando o evento, quase não se conseguem adquirir em qualquer circuito comercial”. Em breve, promete a organização do festival, podem ser “entregues à sua porta”.