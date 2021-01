As indecisões dos 20’s e a terapia das viagens

Esta semana a tecnologia não esteve do nosso lado: tentámos gravar à distância com uma convidada de peso que finalmente tínhamos conseguido “apanhar” mas, infelizmente, teremos de agendar esse esperado episódio para outro dia. Os microfones não colaboraram, o programa de gravação também não e as obras dos vizinhos da Marta não deram descanso…



Assim sendo, esta semana voltamo-nos a apresentar, mas desta vez a fundo. Olá, eu sou a Marta. Alô, eu sou a Rita. Neste episódio largámos as rédeas das perguntas pré-definidas e fomos convidadas uma da outra. O episódio flui para alturas mais estratosféricas e o resultado é uma conversa de café (com distanciamento social) sobre como os vintes são para experimentar o máximo que conseguirmos, o quão difícil pode ser tomar uma decisão que, em retrospectiva, foi obviamente a mais acertada e como é importante deixar espaço entre planos para a vida nos surpreender.



Para a semana, se os deuses da tecnologia permitirem, voltaremos à carga com as gravações à distância, desta vez já com um convidado a ancorar-nos em terra firme.

Subscreva o programa Ready. Gap. Go! na Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​​ Acompanhe a Gap Year Portugal nas redes sociais Instagram e Twitter e no site gapyear.pt.​​​​