Cascais: quem recicla embalagens de bebidas ganha passeios e visitas a museus

O projecto piloto iREC – Inovar a reciclagem já chegou a Cascais e permite a quem participar com entrega de embalagens de bebidas ganhar vários prémios.

As máquinas - dez, por agora - já distribuídas pelo concelho, em superfícies comerciais, foram inauguradas este mês e já “comem” latas, garrafas de vidro ou plástico de bebidas.

Basta inserir as embalagens na máquina e receber pontos via aplicação CityPoints Cascais. Na aplicação, “que distingue vários comportamentos sustentáveis dos munícipes”, explica a Cascais Ambiente, os pontos acumulados podem “ser trocados por prémios”.

E aqui incluem-se tanto “palhinhas de aço inoxidável, escovas de dentes em bambu, entre outros”, como experiências oferecidas pela autarquia: “baptismo de cavalo ou de segway, passeio de burro com guia, visitas a museus, acesso a pista de arborismo” são os exemplos dados, mas há mais.

O projecto, denominado iRec e financiado pelo EEA Grants - um fundo europeu que liga a Islândia, Liechtenstein e Noruega no apoio a projectos de desenvolvimento europeu - com o Ministério do Ambiente e, no caso, apoio do município de Cascais, pretende “promover a economia circular, uma vez que os resíduos têm valor e podem ser reintroduzidos na cadeia económica como novos produtos, evitando assim o consumo de mais recursos naturais”, lê-se na apresentação.

O projecto “irá recolher dados que serão objecto de análise por parte da Faculdade Nova SBE”, informa-se ainda, indicando que “os estudos têm como objectivo avaliar o impacto ambiental e económico” e “contribuir com informação detalhada para a futura obrigatoriedade da implementação destes sistemas em Portugal já em 2022”.

Pretende-se ainda “promover a mudança de comportamentos em relação ao consumo de bebidas em recipiente de uso único devido ao impacto que estes têm para o planeta” e “para a redução da pegada ecológica colectiva e individual”, diz Luís Almeida Capão, presidente do Conselho de Administração da Cascais Ambiente.

Para já, há máquinas de devolução de embalagens de bebidas no Mercado da Vila de Cascais, Continente (CascaiShopping, Modelo Tires, Bom Dia Parede), E.Leclerc São Domingos de Rana, Auchan, Pingo Doce (Alvide, Amoreira, São João do Estoril), LIDL (Abóboda, Tires).

Uma iniciativa similar já em existe em Lisboa, sendo que aqui as máquinas “pagam” em cêntimos.