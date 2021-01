Valor mediano da avaliação bancária das casas subiu 7,7% em 2020

A avaliação das casas, realizadas para efeitos de concessão de empréstimos, cresceu ao longo de 2020, elevando o valor mediano para 1129 euros metros quadrados (m2), o que representa um acréscimo de 7,7% face a 2019. Trata-se do valor mais alto da série estatística iniciada em 2011.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira, revelam uma valorização dos imóveis a nível nacional, tendo a Área Metropolitana de Lisboa e o Norte apresentado as variações mais intensas, de 8,5% e 8,4%, respectivamente, com o Alentejo a registar o menor aumento (1,7%).

Por segmentos de alojamento, o valor mediano de avaliação bancária aumentou 8,8% nos apartamentos e 5,6% nas moradias, para valores médios de 1235 euros/m2 e de 949 euros/m2. Em causa um aumento de 100 euros face ao valor médio de 2019 nos apartamentos (1135 euros/m2) e de 50 euros nas moradias (899 euros/m2), em 2019, pela mesma ordem).

Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, os maiores crescimentos da avaliação bancária dos apartamentos verificam-se nos primeiros quatro meses do ano, de 11,7% e 10,5%, respectivamente, a que não será alheio o agravamento da pandemia de covid-19 a partir de Março, com a declaração do estado de emergência.

No último mês do ano passado, o valor mediano de avaliação bancária foi 1156 euros, mais 12 euros que o observado no mês de Novembro. Em termos homólogos, a taxa de variação situou-se em 6% (6,3% em Novembro). Nesse mês, o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 26 mil, mais 4,4% que no mesmo período do ano anterior.

O crescimento do valor da avaliação dos imóveis, realizada por peritos certificados, é influenciado pela forte procura de casas para comprar, por nacionais e estrangeiros. A descida das taxas de juro (Euribor e spreads) incentiva a compra de imóveis, ajudando à subida de preços.