Suspensão dos voos para o Brasil vai “adiar recuperação da TAP”

Depois da interrupção das ligações aéreas com o Reino Unido, foi ontem anunciada pelo Governo português a suspensão dos voos de e para o Brasil, um dos principais destinos da TAP, por causa da pandemia de covid-19 e das novas estirpes deste coronavírus. Com entrada em vigor à meia-noite desta sexta-feira, a medida estará em vigor pelo menos até às 23h59 de 14 de Fevereiro, tal como no caso do Reino Unido.

Questionada pelo PÚBLICO sobre os impactos desta decisão, fonte oficial afirmou que “as rotas do Brasil e as suas conexões representam um importante volume das receitas” da empresa e que a suspensão agora anunciada “vai ter um forte impacto na companhia, adiando a recuperação”.

A TAP, acrescenta a mesma fonte, “cumpre todas as restrições e recomendações definidas pelas diversas autoridades”. As ligações com o Brasil são um dos pontos fortes da transportadora aérea e das principais fontes de receitas (19% do total em 2019), sendo a companhia aérea europeia com mais ligações a este país.

Actualmente, a empresa está a operar 26 voos de ida-e-volta por semana entre Lisboa e Porto e o Brasil, envolvendo oito destinos diferentes. Só para esta noite estavam já programados seis voos para seis diferentes destinos do Brasil - Salvador, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo -, tendo a ligação para Salvador sido entretanto cancelada, segundo os dados ANA – Aeroporto de Portugal.

De acordo com fonte oficial da TAP, em Fevereiro do ano passado, mês anterior à declaração de pandemia, a transportadora aérea realizava 71 voos de ida-e-volta por semana para o Brasil. Assim, diz a mesma fonte, “os 26 que opera neste momento representam uma quebra de 63%” em termos homólogos. Neste momento, e no total da sua rede, a TAP espera, em Fevereiro deste ano, “operar 19% do que operava no mesmo mês do ano passado”.

Mais restrições às viagens

O governo alemão, por seu lado, também anunciou esta quarta-feira que deverá incluir Portugal num grupo restrito de quatro países cujas ligações aéreas serão suspensas. De acordo com a Lusa, o ministro do Interior, Horst Seehofer, afirmou que a medida abrange, além de Portugal, os voos de e para o Reino Unido, África do Sul e Brasil, por estarem afectados pelas mutações do novo coronavírus.

Já esta tarde, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que “por decisão no quadro de uma estratégia nacional” o Governo português vai adoptar “uma medida de limitação de deslocações para o exterior nos próximos 15 dias de cidadãos nacionais” de forma a contribuir para a limitação de contágios. As limitações aplicam-se à “via aérea, fluvial e terrestre de cidadãos nacionais na próxima quinzena”, acrescentou.

Diferentes variantes do vírus

Segundo o despacho publicado ontem em Diário da República e que define a suspensão dos voos com o Brasil e Reino Unido, o Governo diz que, “de acordo com dados analisados até 20 de Janeiro, observa-se um crescimento da frequência relativa da variante do Reino Unido a uma taxa de 7% por semana”.

Assim, as estimativas apontam “para que, no espaço de três semanas, esta variante possa representar cerca de 60 % de todos os casos activos de Covid-19 em Portugal”. “Importa também prevenir a importação e circulação na comunidade de casos de infecção com a variante do Brasil, dadas as relações próximas entre Portugal e este país”, refere o despacho.