Confiança recupera entre consumidores, mas recua entre as empresas

Empresas da indústria transformadora e do comércio mais pessimistas num cenário de agravamento das medidas de confinamento do país.

Apesar de a confiança dos consumidores portugueses ter recuperado em Janeiro pelo segundo mês consecutivo, o índice de clima económico calculado pelo INE com base nas expectativas das empresas registou no mesmo período uma recaída, revelando o efeito que o agravamento recente da pandemia pode estar a ter na actividade económica em Portugal.

De acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de confiança dos consumidores, que em Novembro tinha caído para o valor mais baixo desde o passado mês de Maio, voltou, tal como tinha acontecido em Dezembro, a subir em Janeiro. Neste momento o seu valor é de -23,1 pontos quando em Dezembro era de -24,3 pontos e em Novembro de -29,6 pontos. O valor agora registado, apesar de estar claramente abaixo da média dos últimos cinco anos, é mesmo assim o mais elevado desde Março, o mês em que a pandemia do novo coronavírus chegou a Portugal.

Mas se, no que diz respeito aos consumidores, as expectativas parecem estar a recuperar nos últimos dois meses, no que diz respeito às empresas o ambiente voltou, neste início de ano, a tornar-se mais negativo.

Num cenário em que começam já a ser feitas revisões em baixa das previsões de crescimento da economia, os níveis de confiança na indústria transformadora e no comércio, que voltaram a ser atingidos por medidas de confinamento apertadas, baixaram em Janeiro, contribuindo para que o indicador de clima económico passasse de -0,4 pontos em Dezembro para -0,9 pontos. Este valor, mesmo assim bastante distante dos mínimos registados em Abril e Maio, é o mais baixo desde o passado mês de Julho.

O agravamento da situação sanitária e a consequente aplicação de medidas mais rígidas de confinamento fazem adivinhar o prolongamento durante o primeiro trimestre deste ano da tendência descendente na actividade económica já iniciada no final de 2020.