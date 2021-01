Vem aí a série de animação A Guerra dos Tronos?

A HBO Max está a começar a desenvolver uma série de animação a partir de A Guerra dos Tronos, revelou esta quarta-feira a The Hollywood Reporter. Ainda não se conhecem muitos detalhes sobre o projecto, que, ressalva a revista especializada, “poderá nunca vir a concretizar-se”: a publicação norte-americana refere que o “tom” desta nova criação será “idêntico” ao da série de David Benioff e D.B. Weiss, mas sublinha que ainda não foram contratados quaisquer argumentistas ou actores. A HBO não quis pronunciar-se sobre a notícia, recusando abrir a cortina.

A possível série de animação, salienta a The Hollywood Reporter, “faz parte de um plano maior para expandir o universo da criação de George R.R. Martin”, autor de A Song of Ice and Fire, a série de romances que A Guerra dos Tronos adaptou para o pequeno ecrã. Segundo a revista, a HBO estará a trabalhar directamente com o escritor nesta expansão, que, em princípio, arrancará com House of the Dragon: a prequela de A Guerra dos Tronos, com actores como Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Matt Smith, começará a ser produzida na Primavera e deverá estrear-se em 2022. A HBO está também a preparar uma adaptação de Tales of Dunk and Egg, uma série de contos secundários de Martin cujo universo é o mesmo de A Song of Ice and Fire.

Segundo a Variety, expandir o mundo de A Guerra dos Tronos tem sido uma “prioridade” para a WarnerMedia, conglomerado a que a HBO pertence, desde que a série acabou em 2019. A revista também noticiou esta semana que a HBO Max está a começar a desenvolver uma série a partir de Harry Potter.