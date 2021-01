Um ladrão de arte nazi que continuou a fazer negócio depois da guerra

Jonathan Petropoulos não fazia ideia de que Bruno Lohse estava ainda vivo quando, no final dos anos 1990, lhe disseram que o historiador de arte e antigo marchand, membro do Partido Nazi e da sua temível SS, morava em Munique. Decidiu, então, procurar o seu endereço numa lista telefónica — sim, ainda existiam e havia quem as consultasse — e escreveu-lhe uma carta de apresentação em que, para além de resumir o seu impressionante percurso académico, mencionava que tinha conhecido dois professores na Universidade de Harvard que, Petropoulos sabia-o bem, Lohse respeitava.