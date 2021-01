John Lurie, figura de culto nova-iorquina, pinta nas Caraíbas

Painting with John é a nova série do antigo saxofonista e co-fundador dos Lounge Lizards e actor em filmes de Jim Jarmusch. Falámos com ele sobre a sua pintura.

Há uns anos, John Lurie inventou uma nova técnica de pintar. “Misturava guache e tinta-da-china e molhava o pincel antes de o mergulhar na tinta”, conta ao Ípsilon por email. Estava nas Caraíbas, onde passa grande parte do tempo, prestes a regressar a Nova Iorque. Mas o quadro em que trabalhava “ainda não estava acabado”. “Sabia que não me ia lembrar de como tinha feito esta técnica”. Foi então que a sua assistente pessoal a filmou com o telefone. “Começámos a gozar um com o outro e teve piada. Pensei que isto poderia ser algo”. Acabou por ser.