Morreu Fernando Santana, investigador das questões ambientais

Morreu Fernando Santana, engenheiro, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT Nova) e figura pioneira da investigação e divulgação de questões ambientais em Portugal, em particular na área da gestão da água e resíduos. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela faculdade, instituição que integrou, inicialmente, como professor no Departamento de Ciência e Engenharia do Ambiente e, depois, como director, entre 2006 e 2018.

“O falecimento do professor Fernando Santana representa o desaparecimento de uma figura académica maior, a quem se deve determinante e sempre apaixonada contribuição para o desenvolvimento e afirmação da nossa faculdade nas últimas décadas, em particular enquanto director da FCT Nova entre 2006 e 2018”, lê-se na nota da instituição. De acordo com o comunicado, Fernando Santana “é recordado como um docente inspirador, e que soube desenvolver o ensino da engenharia do ambiente para os desafios cada vez mais complexos [da contemporaneidade]”.

Além do “contributo entusiástico” que deu à comunidade académica da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o docente distinguiu-se pela “forma visionária [como promoveu] uma cultura de desenvolvimento e valorização da investigação”, que de resto pôs em prática noutros cargos que ocupou, como a direcção nacional do programa Universidade do Texas em Austin/Portugal, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior), e entidades em que trabalhou, como a Academia de Engenharia, Academia das Ciências de Lisboa, Ordem dos Engenheiros, Conselho Nacional da Água, entre outras. Em 2015, foi agraciado com o Grau de Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública pelo Presidente da República.

O Ministério do Ambiente e da Acção Climática já emitiu uma nota de condolências, em que expressa “grande pesar” pelo desaparecimento de Fernando Santana, distinguindo o seu “percurso dedicado à ciência e à investigação e às causas ambientais”, assim como o seu empenho na projecção internacional da FCT Nova e da academia portuguesa. O comunicado do ministro João Pedro Matos Fernandes destaca, ainda, a importância da publicação do jornal Água & Ambiente, fundado e dirigido pelo docente, e o seu contributo para “a investigação, conhecimento e mediatização das questões ambientais”.