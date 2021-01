Rede de oxigénio do Amadora-Sintra já está a funcionar e hospital expande infra-estrutura

Sobrecarga da rede de oxigénio do Hospital Amadora-Sintra, na noite de terça-feira, obrigou à transferência de 53 doentes para outras unidades de saúde da região de Lisboa. Hospital garante que a rede já se encontra a “funcionar de forma estabilizada” e que “em momento algum os doentes internados estiveram em perigo”.

A rede de oxigénio medicinal do Hospital Amadora-Sintra já se encontra a “funcionar de forma estabilizada e dentro de padrões de segurança, mantendo-se a monitorização permanente do seu fluxo”, depois de na noite desta terça-feira uma sobrecarga do sistema ter obrigado à transferência de 53 doentes para outros hospitais de Lisboa.

A administração do hospital explica, em comunicado enviado às redacções, que ao início da noite de terça-feira verificaram-se “um conjunto de constrangimentos na referida rede, tornando aconselhável a transferência de 53 doentes para outras unidades de saúde da região de Lisboa, com vista a garantir a diminuição do número de doentes internados a quem é necessário administrar oxigénio em alto débito”.

Porém, o hospital destaca que “não está em causa, como nunca esteve, a disponibilidade de oxigénio ou o colapso da rede, dado que os constrangimentos estavam relacionados com a dificuldade existente em manter a pressão”. “De igual modo, em momento algum os doentes internados estiveram em perigo devido a esta ocorrência, tendo as flutuações da rede sido colmatadas com recurso a garrafas de oxigénio, envolvendo a mobilização de vários profissionais, cujo esforço se enaltece e agradece publicamente”, acrescenta.

Sublinhando que o “funcionamento em rede, envolvendo várias entidades, permitiu dar uma resposta exemplar a uma ocorrência extremamente desafiante”, o Amadora-Sintra agradece ainda, em comunicado, aos hospitais que receberam os doentes transferidos e às corporações de bombeiros, INEM e empresas privadas que permitiram transferir os doentes “num tempo relativamente curto”.

A administração recorda ainda que o Amadora-Sintra “é o hospital da região de Lisboa com mais doentes internados com covid-19”, sendo que os dados de terça-feira apontavam para 363 hospitalizações, tendo-se registado um aumento de 400% desde 1 de Janeiro. “Muitos destes doentes necessitam de oxigénio medicinal em alto débito”, acrescenta.

Hospital reforça rede e abre enfermaria com 19 camas no Hospital da Luz

O Hospital Amadora-Sintra garante, em comunicado, que “tem já em curso um conjunto de obras para reforço da rede de fornecimento de oxigénio, designadamente nas áreas das enfermarias, serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos, entre outras” e que “o reforço desta infra-estrutura vai melhorar a capacidade de resposta a eventuais necessidades de aumento do consumo”.

Foram também já iniciados “os trabalhos de instalação de uma rede redundante na Torre Sintra, que — tal como a rede redundante já instalada na Torre Amadora — irá reforçar a rede de gases medicinais já existente” e vai ainda ser “instalado um tanque de oxigénio para alimentar em exclusivo a Área Dedicada a Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência e que ficará independente da rede principal” do hospital.

Além disso, conforme noticiou o PÚBLICO, nesta quarta-feira serão também transportados 19 doentes para uma enfermaria do Hospital da Luz que se encontrava inactiva, sendo que o espaço será operado por profissionais do Amadora-Sintra.

"Nunca esteve em causa a vida dos doentes"

Ao início da noite desta terça-feira, a rede de oxigénio do Amadora-Sintra entrou em sobrecarga. Em causa estiveram flutuações na quantidade de débito de oxigénio que chega às enfermarias e urgência para doentes com covid-19. À data, fonte do hospital avançou que seriam transferidos 48 doentes para os hospitais de Santa Maria, de retaguarda das Forças Armadas e da Cidade Universitária, para Portimão e Setúbal. Já na manhã desta quarta-feira, o hospital esclareceu, em comunicado, que o número de doentes transferidos subiu para 53.

Rui Dias Santos, membro do Conselho de Administração, explicou à comunicação social na terça-feira que o hospital teve de combater esta sobrecarga “com recurso a garrafas de oxigénio portáteis e mobilização de profissionais internos”.

“Nunca esteve em causa a vida dos doentes, porque assim que foram reportadas as flutuações no débito do oxigénio, estes doentes iniciaram ventilação através de botijas, de cilindros de oxigénio que nós temos muitos. Estamos muito bem fornecidos”, garantiu, por sua vez, à agência Lusa Diana Ralha, assessora do Amadora-Sintra.

Ao PÚBLICO, fonte oficial da unidade hospitalar explicou que o plano de contingência do hospital previa no seu limite 120 camas de enfermaria para doentes com covid-19 e que tinha esta terça-feira 333 pacientes em enfermaria, o que elevou o esforço da rede de oxigénio a níveis que fizeram disparar o alerta quando se registaram flutuações no fluxo. Segundo os dados de terça-feira, o Hospital Amadora-Sintra tinha também 30 doentes infectados pelo novo coronavírus internados em cuidados intensivos, num total de 363 doentes infectados.

“Nunca recusamos nenhum doente, nunca recusamos cuidados a nenhum paciente. Mas devido a estes problemas de infra-estrutura, tivemos que colocar aqui um travão. Nas últimas 72 horas, o Hospital Amadora-Sintra aumentou 90 camas de enfermaria covid-19. O nosso plano de contingência, no pior cenário, previa 120 doentes com covid-19”, sublinhou à Lusa a assessora do hospital.

Em entrevista à SIC Notícias na terça-feira, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, negou um colapso da rede de oxigénio. “É apenas uma questão estrutural. Temos depósito e tem de haver concentração de oxigénio de alto débito. Por sobrecarga de doentes, requer-se um débito de oxigénio superior ao normal. O que aconteceu foi que perante esta sobrecarga foi preciso retirar doentes para o oxigénio voltar a ter o débito necessário”, disse.

Já a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, afirmou, em declarações à TVI24, que a situação do Amadora-Sintra “independentemente da pandemia é um pandemónio” e que o colapso da rede de oxigénio era “expectável”. A responsável sublinhou ainda que apesar do reforço que o hospital fez à rede de oxigénio, não aceita “que se fez tudo o que se podia fazer”.