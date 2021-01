Profissionais de saúde reformados, reservistas e estrangeiros vão poder ser contratados

As principais reivindicações dos partidos foram ouvidas pelo Presidente da República no novo decreto de estado de emergência que já teve luz verde do Governo e esta quinta-feira é votado no parlamento. Na renovação do estado de emergência que vai vigorar entre 31 de Janeiro e 14 de Fevereiro, fica aberta a porta ao ensino à distância, como queriam praticamente todos os líderes partidários, e é dado o enquadramento legal para a decisão de fecho de fronteiras com alguns países, como vai acontecer já na sexta-feira com o Brasil.

A novidade é, no entanto, a possibilidade de contratar profissionais de saúde, sobretudo médicos e enfermeiros, que estejam na reforma ou na reserva ou ainda que sejam formados no estrangeiro. Uma sugestão verbalizada pelo líder do PSD, Rui Rio, no final da audiência por videoconferência com Marcelo Rebelo de Sousa.

“Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro”, lê-se no decreto que já teve luz verde do Governo e é votado esta quinta-feira no parlamento, tendo já garantidos os votos a favor do PS e do PSD.

Relativamente às escolas, o decreto permite o seu encerramento, mas não proíbe o ensino à distância, permitindo que ele seja retomado logo que as condições o permitam. A formulação para restrições à liberdade de aprender e ensinar é esta: “Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, em qualquer nível de ensino dos sectores público, particular e cooperativo, e do sector social e solidário, incluindo a educação pré-escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos lectivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame”.

O decreto tem também a preocupação de dar resposta aos avisos da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) quanto aos problemas de legalidade na filmagem de alunos avaliados à distância. “Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos”, lê-se no decreto.

Em Abril do ano passado a CNPD publicou um conjunto de “orientações para utilização de tecnologias de suporte ao ensino à distância” com o objectivo de minimizar os riscos da sua utilização. Preocupações em que a presidente da CNPD insistiu esta terça-feira no parlamento, onde insistiu no pedido de ser criado algum enquadramento para a vigilância dos professores aos alunos.

Ao nível económico, o decreto proíbe a realização de promoções de produtos vendidos nos estabelecimentos abertos, como os livros, de forma a não prejudicar ainda mais os comerciantes que vendem esses mesmos produtos mas estão encerrados devido à pandemia.