Nem todos os ministros são prioritários na vacinação

Nem todos os membros do Governo, mesmo que ministros, serão vacinados na segunda fase de vacinação contra a covid-19, que se inicia em Fevereiro. No despacho n.º 4/2021, assinado pelo primeiro-ministro, a que o PÚBLICO teve acesso, os titulares de pastas são apontados pela ordem do protocolo do Estado, ou seja, o organigrama do Governo, mas apenas os titulares de pastas que são essenciais no combate à pandemia.