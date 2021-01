Lançado think tank sobre educação para jovens em defesa do liberalismo

Instituto mais Liberdade é uma associação “apartidária” que tem Carlos Guimarães Pinto, da IL, Adolfo Mesquita Nunes, do CDS, e o gestor Carlos Moreira da Silva entre os fundadores.

Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal, Adolfo Mesquita Nunes, ex-dirigente do CDS, e Carlos Moreira da Silva, administrador no grupo Sonae, são três dos membros fundadores de um novo think tank virado para a “educação e literacia económica” e em defesa da democracia liberal.